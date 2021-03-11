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«Аякс» разгромил «Янг Бойз», «Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью

11 Марта 2021, 22:50,

В четверг в Лиге Европы проходят первые матчи стадии 1/8 финала. «Аякс» дома играл против «Янг Бойз» и добился победы, которая стала для него десятой подряд в домашних поединках турнира. Голы Дэви Классена и Душана Тадича, а также меткий удар Брайана Броббея на 90-й минуте во втором тайме принесли голландцам комфортный задел - 3:0.

В параллельной игре «Славия» не смогла одолеть чемпионов Шотландии «Глазго Рейнджерс». Николае Станчу забил уже на седьмой минуте, а Филипп Хеландер  в конце первого тайма сравнял счет - 1:1.

Протокол игры  
Аякс 3:0 Янг Бойз
(1:0) Классен Дэви 62'    
(2:0) Тадич Душан 82'    
(3:0) Броббей Брайан 90'    
Стекеленбург Мартен Ренсх Девайн   67' (Шуурс Перр (   67') Тимбер Юррьен Мартинес Лисандро Тальяфико Николас   53' Альварес Эдсон Классен Дэви Гравенберх Райан Антони   68' (Идрисси Уссама (   68') Тадич Душан Нерес Давид   83' (Броббей Брайан (   83')
Запасные: Тейлор Кеннет Котарски Доминик Схерпен Кьелл Кудус Мохаммед Эккеленкамп Юрген Клейбер Шон Траоре Лассина Лабьяд Закария
Февр Гийом Хефти Сильван Али Мохамед   34' (Зесигер Седрик (   34') Лустенбергер Фабиан Лефор Жордан Фасснахт Кристиан   85' (Сибачо Жордан (   85') Лаупер Сандро   49'   71' (Сьерро Венсан (   71'   78') Эбишер Мишель   64' Сулеймани Миралем   46' (Нгамале Муми (   46') Элиа Мешак   71' (Мамбимби Феликс (   71') Нсаме Жан-Пьер
Запасные: Майер Нико Гаудино Джанлука Нойеншвандер Джошуа Масейрас Кентен Цбинден Леандро Ридер Фабиан Шпильман Марвин
11 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Славия Прага 1:1 Глазго Рейнджерс
(1:0) Станчу Николае 7'    
    36' Хеландер Филип (1:1)
Коларж Ондржей Бах Александр Кудела Ондрей Зима Давид   56' Боржил Ян Голеш Томаш Сима Абдалла Станчу Николае   76' (Лингр Ондржей (   76') Провод Лукас Олайинка Питер   46' (Масопуст Лукаш (   46') Кухта Ян   71' (Дорли Оскар (   71')
Запасные: Тецл Станислав Громада Якуб Дели Симон Коварж Пржемысл Вагнер Матяш Вишински Денис
Макгрегор Аллан Паттерсон Нэйтан Голдсон Коннор Хеландер Филип Баришич Борна   29' Камара Глен   88' (Зунгу Бонгани (   88') Дэвис Стивен   54' Арибо Джо   81' (Руфе Кемар (   81') Хаджи Янис   63' (Арфилд Скотт (   63') Морелос Альфредо Кент Райан
Запасные: Угелумба Кэлвин Симпсон Джек III Иттен Седрик Райт Скотт Кинг Леон Стюарт Грэг Маклохлан Джон
11 марта. Стадион "Синобо".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, Глазго Рейнджерс, Янг Бойз, Славия
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