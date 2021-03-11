«Аякс» разгромил «Янг Бойз», «Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью

В четверг в Лиге Европы проходят первые матчи стадии 1/8 финала. «Аякс» дома играл против «Янг Бойз» и добился победы, которая стала для него десятой подряд в домашних поединках турнира. Голы Дэви Классена и Душана Тадича, а также меткий удар Брайана Броббея на 90-й минуте во втором тайме принесли голландцам комфортный задел - 3:0.

В параллельной игре «Славия» не смогла одолеть чемпионов Шотландии «Глазго Рейнджерс». Николае Станчу забил уже на седьмой минуте, а Филипп Хеландер в конце первого тайма сравнял счет - 1:1.