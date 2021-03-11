«Аякс» разгромил «Янг Бойз», «Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью

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11 Марта 2021, 22:50,
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В четверг в Лиге Европы проходят первые матчи стадии 1/8 финала. «Аякс» дома играл против «Янг Бойз» и добился победы, которая стала для него десятой подряд в домашних поединках турнира. Голы Дэви Классена и Душана Тадича, а также меткий удар Брайана Броббея на 90-й минуте во втором тайме принесли голландцам комфортный задел - 3:0.
В параллельной игре «Славия» не смогла одолеть чемпионов Шотландии «Глазго Рейнджерс». Николае Станчу забил уже на седьмой минуте, а Филипп Хеландер в конце первого тайма сравнял счет - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Классен Дэви 62'
|(2:0) Тадич Душан 82'
|(3:0) Броббей Брайан 90'
Стекеленбург Мартен • Ренсх Девайн 67' ( Шуурс Перр ( 67') • Тимбер Юррьен • Мартинес Лисандро • Тальяфико Николас • 53'Альварес Эдсон • Классен Дэви • Гравенберх Райан • Антони 68' ( Идрисси Уссама ( 68') • Тадич Душан • Нерес Давид 83' ( Броббей Брайан ( 83')
Запасные: Тейлор Кеннет • Котарски Доминик • Схерпен Кьелл • Кудус Мохаммед • Эккеленкамп Юрген • Клейбер Шон • Траоре Лассина • Лабьяд Закария
Февр Гийом • Хефти Сильван • Али Мохамед 34' ( Зесигер Седрик ( 34') • Лустенбергер Фабиан • Лефор Жордан • Фасснахт Кристиан 85' ( Сибачо Жордан ( 85') • Лаупер Сандро 49' 71' ( Сьерро Венсан ( 71' ) • 78'Эбишер Мишель • 64'Сулеймани Миралем 46' ( Нгамале Муми ( 46') • Элиа Мешак 71' ( Мамбимби Феликс ( 71') • Нсаме Жан-Пьер
Запасные: Майер Нико • Гаудино Джанлука • Нойеншвандер Джошуа • Масейрас Кентен • Цбинден Леандро • Ридер Фабиан • Шпильман Марвин
11 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|(1:0) Станчу Николае 7'
|36' Хеландер Филип (1:1)
Коларж Ондржей • Бах Александр • Кудела Ондрей • Зима Давид • 56'Боржил Ян • Голеш Томаш • Сима Абдалла • Станчу Николае 76' ( Лингр Ондржей ( 76') • Провод Лукас • Олайинка Питер 46' ( Масопуст Лукаш ( 46') • Кухта Ян 71' ( Дорли Оскар ( 71')
Запасные: Тецл Станислав • Громада Якуб • Дели Симон • Коварж Пржемысл • Вагнер Матяш • Вишински Денис
Макгрегор Аллан • Паттерсон Нэйтан • Голдсон Коннор • Хеландер Филип • Баришич Борна • 29'Камара Глен 88' ( Зунгу Бонгани ( 88') • Дэвис Стивен • 54'Арибо Джо 81' ( Руфе Кемар ( 81') • Хаджи Янис 63' ( Арфилд Скотт ( 63') • Морелос Альфредо • Кент Райан
Запасные: Угелумба Кэлвин • Симпсон Джек III • Иттен Седрик • Райт Скотт • Кинг Леон • Стюарт Грэг • Маклохлан Джон
11 марта. Стадион "Синобо".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, Глазго Рейнджерс, Янг Бойз, Славия