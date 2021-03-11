Эмери обыграл Луческу в Киеве и поставил «Динамо» на грань вылета из Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Киеве сошлись местное «Динамо» и «Вильярреал».

Унаи Эмери против Мирчи Луческу. Оба тренера работали в РПЛ, если хотите дополнительной интриги, то бывший главный тренер «Спартака» против экс-наставника «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы. А что, интересная афиша получается. В действительности же всё менее прозаичнее. И «Динамо» Киев, и «Вильярреал» вряд ли могут считать себя претендентами на трофей, но от этого их пара выглядит ещё интереснее – явного фаворита нет.

Киевляне в 1/16 финала выбили «Брюгге», преградивший путь «Зениту» в Лиге чемпионов, и вообще не проигрывают в новом году. За семь матчей – пять побед и два ничейных результата. А вот «Вильярреал» к матчу с «Динамо» Киев подходит не в лучшем расположении духа. Два последних тура Ла Лиги команда Уная Эмери проиграла. И если с «Атлетико» результат понятен, то за пять минут концовки уступить слабой ныне «Валенсии» (которую тренирует экс-наставник «Рубина» Хави Грасия) было обидно.

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Яркого матча в Киеве ждать не приходилось. Даже как-то неожиданно с острого момента начали гости. Дани Парехо прострелил, а на дальнем углу вратарской потеряли Ману Тригероса. Только неточность испанца помогла «Динамо». Далее киевляне инициативу забрали себе. Больше позиционных атак, больше подходов. Но уж слишком это пресно и медленно. «Вильярреал» отбивался, повысился градус борьбы, возросло количество столкновений. Травму после столкновения с Родригесом получил голкипер гостей Рульи.

И докатился бы первый тайм до нулей, но за гостей сыграл стандарт. Подача от угла поля не удалась – хозяева отбились, однако Чуквезе выиграл подбор и вернул мяч в штрафную площадь, а там Жерар Морено ловко развернулся, прострелив на Пау Торреса. Защитник, оставшийся после корнера, свой шанс использовал – 0:1. После гола игра вернулась в прежнее русло. «Динамо» владело мячом и ситуацией, но острые атаки никак не удавались хозяевам.

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А сразу после перерыва ситуация для киевского «Динамо» серьёзно ухудшилась. «Вильярреал» провёл пару позиционных атак, одну из которых завершил голом. Жерар Морено пробил после флангового кросса – Бущан спас. Однако защитники «Динамо» почему-то к отскоку не побежали, зато лучше всех на добивании разобрался Рауль Альбиоль – 0:2. Два центральных защитника забили у «Вильярреала».

У киевского «Динамо» всё также ничего не получалось. Вялые атаки и ни одного попадания в створ ворот к середине второго тайма. Спасти матч хозяева так и не смогли. Команда Мирчи Луческу теперь очень близка к вылету из Лиги Европы. Домашнее поражение со счётом 0:2 очень сложно будет отыграть в Испании.