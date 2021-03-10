Эмери – о матче с «Динамо»: «Настоящая проверка для нас»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери пообщался с прессой перед матчем против киевского «Динамо» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Динамо» - серьезный европейский клуб, они привыкли к матчам такого уровня. Это будет сложное испытание, состоящее из двух матчей, настоящая проверка для нас. Мы выложимся на максимум», - сказал Эмери на предматчевой пресс-конференции.

Матч между киевским «Динамо» и «Вильярреалом» состоится завтра, одиннадцатого марта, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в четверг, восемнадцатого марта, в Испании.