​«Динамо» Киев в 1/4 финала Лиги Европы - какие шансы

В пятницу были сформированы пары 1/8 финала Лиги Европы. Соперником киевского «Динамо» на этой стадии турнира будет испанский «Вильярреал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, есть ли у украинской команды шансы пробиться в четвертьфинал второго по рангу клубного турнира Старого света.

Некоторые фанаты «Динамо» продолжают протестовать против нахождения у руля команды Мирчи Луческу – тренера, который двенадцать лет работал в «Шахтёре» и за этот период много чего наговорил в адрес киевлян. На фоне некоторого негатива румын даёт результат. Осенью «динамовцы» пробились в групповой этап Лиги чемпионов, затем – вышли в евровесну, а теперь – оказались в числе участников 1/8 финала Лиги Европы.

Признаться, немногие ожидали, что «Динамо» сможет пройти «Брюгге». В первой игре в Киеве (1:1) бельгийская команда в плане конструктива смотрелась гораздо интереснее, но в ответном поединке украинцы отыскали свой шанс и победили в гостях (1:0). Да, «Брюгге» не досчитался ряда игроков из-за коронавируса, но сегодня многие команды вынуждены бороться с обстоятельствами, так что жаловаться бельгийцам не стоит.

В 1/8 финала соперником «Динамо» станет «Вильярреал». Это крепкая испанская команда с богатым опытом выступлений в еврокубках. Главным тренером «подводников» является известный специалист Унаи Эмери, успевший в своей карьере поработать даже в России. На сегодняшний день «Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Говорить о борьбе за место в топ-4 не приходится, поэтому к Лиге Европы команда Унаи Эмери относится серьёзно. На предыдущей стадии «подводники» уверенно прошли «Зальцбург», обыграв соперника дважды – 2:0 в гостях и 2:1 дома.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает сегодняшний состав «Вильярреала» в 246,7 миллиона евро. Самый дорогой футболист команды Унаи Эмери – защитник Пау Торрес (50 миллионов). Если взять оставшиеся шестнадцать команд в Лиге Европы, то по дороговизне состава «подводники» занимают седьмое место. Киевское «Динамо» в этом рейтинге девятое со стоимостью состава в 115,85 миллиона евро.

Прямо уж звёздных игроков в составе «Вильярреала» нет, но квалифицированных футболистов среднего уровня хватает. В атаке погоду делают Херард Морено (16 голов и 3 ассиста в этом сезоне) и Пако Алькасер (10+4), плюс есть молодой Фер Ниньо (8+1) и целый ряд резвых вингеров. В центре поля игру задают опытные Ману Тригерос (1+5) и Дани Парехо (3+3).

«Динамо» и «Вильярреал» в еврокубках пересекались лишь раз – в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона 2004/2005. Тогда в Киеве команды не порадовали зрителей забитыми мячами, а через неделю в Испании «подводники» победили со счётом 2:0, дважды забив ещё до наступления перерыва.

Явным фаворитом в будущей дуэли «Динамо» и «Вильярреала» является испанская команда. Унаи Эмери имеет в своём распоряжении гораздо более качественный состав, чем Мирча Луческу. Впрочем, козырем румынского специалиста можно стать богатый опыт. Главная задача Луческу – найти рецепт, который позволит «динамовцам» нивелировать сильные стороны «подводников» в атаке.

Если объективно оценивать шансы «Динамо» и «Вильярреала» на выход в четвертьфинал Лиги Европы, то речь идёт примерно о таких цифрах – 24% против 76%. Впрочем, в футболе всегда остаётся место для сенсаций. Если команда Мирчи Луческу пройдёт «подводников», футболистов будут считать героями, если нет – трагедии не будет.