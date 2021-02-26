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«Рома» потеряла Джеко на две недели

26 Февраля 2021, 17:39,

Форвард «Ромы» Эдин Джеко превзошёл рекорд Франческо Тотти по забитым голам в еврокубках, но ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Браги» не смог доиграть до конца, уйдя с поля на 67-й минуте.

По итогам обследования в клинике «Вилла Стюарт», у боснийца обнаружили повреждение приводящей мышцы левого бедра. Ветеран ориентировочно выпал на две недели, об этом сообщает Calciomercato.

Предполагается, что Джеко не сыграет против «Милана» в воскресенье, посреди недели против «Фиорентины» и в воскресенье против «Дженоа». Не исключено, что к игре с «Шахтёром» форвард восстановится.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Рома, Эдин Джеко
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