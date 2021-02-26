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Обамеянг - игрок недели в Лиге Европы

26 Февраля 2021, 17:30,

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. Габонец опередил другого игрока из АПЛ, полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли, форварда «Рейнджерс» Альфредо Морелоса, а также вратаря «Мольде» Андреаса Линде.

Обамеянг здорово себя проявил в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бенфики», оформив дубль. «Канониры» же добились нужного для себя счета лишь в самой концовке и прошли в следующий раунд, победив португальцев со счетом 3:2.

31-летний футболист забил 13 голов в 26 матчах сезона.

В следующем раунде «Арсенал» встретится с «Олимпиакосом», крайне неудобным для себя соперником.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
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