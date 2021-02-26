Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы (завершена)

В 15:00 начнётся жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Процедура определения соперников будет «слепой», то есть, никаких ограничений не предусмотрено, и клубы из одной федерации смогут сыграть между собой.

Трансляция жеребьёвки:

14-50 Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать Вас на прямой трансляции жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, скоро каждая из команд узнает своих соперников.

15-00 Педру Пинту появился в кадре. Совсем скоро начнется сама жеребьёвка.

15-05 Напоминают нам, что финальный поединок пройдет в польском Гданьске.

15-10 Хакан Якин будет участвовать в этой жеребьёвке.

15-15

Результаты жеребьёвки:

«Аякс» - «Янг Бойз»

«Динамо» Киев - «Вильярреал»

«Рома» - «Шахтёр» Донецк

«Олимпиакос» - «Арсенал»

«Динамо» Загреб - «Тоттенхэм»

«Манчестер Юнайтед» - «Милан»

«Славия» Прага - «Рейнджерс»

«Гранада» - «Мольде»