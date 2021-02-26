Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы (завершена)

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26 Февраля 2021, 14:20,
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В 15:00 начнётся жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Процедура определения соперников будет «слепой», то есть, никаких ограничений не предусмотрено, и клубы из одной федерации смогут сыграть между собой.
Трансляция жеребьёвки:
14-50 Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать Вас на прямой трансляции жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы, скоро каждая из команд узнает своих соперников.
15-00 Педру Пинту появился в кадре. Совсем скоро начнется сама жеребьёвка.
15-05 Напоминают нам, что финальный поединок пройдет в польском Гданьске.
15-10 Хакан Якин будет участвовать в этой жеребьёвке.
15-15
Результаты жеребьёвки:
«Аякс» - «Янг Бойз»
«Динамо» Киев - «Вильярреал»
«Рома» - «Шахтёр» Донецк
«Олимпиакос» - «Арсенал»
«Динамо» Загреб - «Тоттенхэм»
«Манчестер Юнайтед» - «Милан»
«Славия» Прага - «Рейнджерс»
«Гранада» - «Мольде»
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Лига Европы, Жеребьёвка Лиги Европы