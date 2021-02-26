В Лиге Европы установлен рекорд результативности

В четверг, 25-го февраля, прошли ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы. По итогам данной стадии турнира было установлено рекордное достижение.

Как информирует OptaJoe в «Твиттере», клубы отметились 102 забитыми мячами в 32 поединках. Это наибольший показатель голов в отдельном раунде плей-офф Лиги Европы с момента его ребрендинга в сезоне-2009/2010.

Предыдущий рекорд отдельного раунда плей-офф турнира был зафиксирован в прошлом сезоне - 95 забитых мячей в 1/16 финала.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится сегодня, 26-го февраля. Начало - 15:00 по мск.