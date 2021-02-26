Немецкие клубы завершили выступление в Лиге Европы

Все немецкие клубы завершили выступление на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, впервые с 2013-го года ни одна команда из Бундеслиги не пробилась в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

Напомним, что в 1/16 финала выступали леверкузенский «Байер» и «Хоффенхайм». «Фармацевты» по сумме двухматчевого противостояния уступили швейцарскому клубу «Янг Бойз» (0:2, 3:4), а «сине-белые» оказались слабее норвежского «Мольде» (3:3, 0:2).

Примечательно, что в Лиге чемпионов все четыре клуба из Германии вышли в раунд плей-офф. Борьбу за трофей продолжают мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг», а также две «Боруссии».