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Немецкие клубы завершили выступление в Лиге Европы

26 Февраля 2021, 10:18,

Все немецкие клубы завершили выступление на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, впервые с 2013-го года ни одна команда из Бундеслиги не пробилась в 1/8 финала второго по значимости еврокубка.

Напомним, что в 1/16 финала выступали леверкузенский «Байер» и «Хоффенхайм». «Фармацевты» по сумме двухматчевого противостояния уступили швейцарскому клубу «Янг Бойз» (0:2, 3:4), а «сине-белые» оказались слабее норвежского «Мольде» (3:3, 0:2).

Примечательно, что в Лиге чемпионов все четыре клуба из Германии вышли в раунд плей-офф. Борьбу за трофей продолжают мюнхенская «Бавария», «РБ Лейпциг», а также две «Боруссии».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хоффенхайм, Байер Леверкузен
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