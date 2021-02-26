Денис Попов: «Сафонова жаль, он мог бы стать преемником Акинфеева»

Экс-нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани», нынешний главный тренер Ростовского СКА Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Краснодара» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы от загребского «Динамо» (0:1) и обстановку вокруг не играющего вратаря «быков» Матвея Сафонова.

- С чем связана плохая игра «Краснодара»?

- Непонятно, так сразу и не скажешь. Мы же не находимся внутри команды и не знаем достоверно, в чём причина. А знать должен главный тренер. Предварительно – были допущены просчёты в подготовке. Может, на сборах что-то сделали не так. После зимней паузы «Краснодар» проиграл во всех трёх матчах – неудачный получился старт.

- Почему «быки» слабо сыграли в атаке в гостевой встрече с Загребом?

- Опять же, здесь надо учитывать соперника. Скорее всего, это «Динамо» в первую очередь надёжно сыграло в обороне. А «Краснодар», безусловно, всё равно старался и хотел победить.

- Как так может быть, что российский клуб проигрывает хорватскому в двух матчах из двух?

- Да я бы не стал привязываться к тому, что «Динамо» Загреб именно из Хорватии. Краснодарцы же проиграли ещё и «Сочи», который российский клуб. Я веду к другому: у них неудачный старт в новом году. Три матча – и три поражения, причём все по игре. Здесь не может быть оправданий, что это невезение или стечение обстоятельств.

- Что дальше?

- Думаю, будут сделаны правильные выводы, и дома с «Уралом» в чемпионате «Краснодар» реабилитируется. Дальше ему отступать уже некуда, надо бросить все силы на Премьер-лигу и подтягиваться в группу лидеров с седьмого места. «Краснодару» нужно сконцентрироваться и мобилизоваться для чемпионата.

- Какие мысли по Сафонову?

- Мы не знаем всей обстановки вокруг него на сто процентов, а слухов много. Но в любом случае это не есть хорошо, что Сафонов не играет. Вратарь – это практически полкоманды. В ответном матче с «Динамо» Загреб вины Агкацева не было, но в первой игре Городов допускал результативные ошибки, которые сказались на результате.

- Агкацев способен сейчас начать большую карьеру?

- Да. Но мы сейчас говорим про Сафонова, ситуация вокруг которого непонятная, и неизвестно, чем она закончится. Он стал игроком высокого уровня и одним из явных претендентов на звание лучшего вратаря России после завершения карьеры Акинфеева, то есть его преемника. Поэтому и жаль, что в ситуацию Сафонова вмешиваются какие-то околофутбольные вещи.