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Джеко обогнал Тотти и стал лучшим бомбардиром «Ромы» в еврокубках

26 Февраля 2021, 09:59,

Боснийский нападающий Эдин Джеко, выступающий за «Рому», отметился голом в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Браги» (3:1).

Согласно информации Opta, 34-летний футболист забил 29-й мяч за римский клуб в еврокубках. Джеко стал рекордсменом «волков», обогнав легенду «джаллоросси» Франческо Тотти. На счету «императора» 28 голов в рамках еврокубков.

Напомним, что Джеко защищает цвета римлян с 2015-го года.

«Рома» уверенно обыграла «Брагу» по сумме двух матчей (5:1) и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня, 26-го февраля, итальянский клуб узнает своего следующего соперника.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Эдин Джеко
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