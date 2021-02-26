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Обамеянг и Алли претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

26 Февраля 2021, 08:44,

Пресс-служба УЕФА огласила имена футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список включены четыре исполнителя. Речь идет о нападающем лондонского «Арсенала» Пьере-Эмерике Обамеянге, полузащитнике «Тоттенхэма» Деле Алли, форварде «Глазго Рейнджерс» Альфредо Морелосе и голкипере «Мольде» Андреасе Линде.

Отдать голос за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что по итогам матчей 1/16 финала Россия лишилась своего последнего представителя в еврокубках. «Краснодар» по сумме двух матчей уступил загребскому «Динамо» (2:3, 0:1).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Пьер-Эмерик Обамеянг, Деле Алли
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