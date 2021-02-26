Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Уткин: «Шахтёр» - лучший футбольный клуб на развалинах СССР»

26 Февраля 2021, 08:38,

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором, прокомментировал выход донецкого «Шахтёра» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Шахтёр» снова показал, что он лучший профессиональный футбольный клуб на развалинах СССР. Клево!», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Донецкий коллектив по сумме двух матчей уверенно разобрался с «Маккаби» Тель-Авив (2:0, 1:0).

Напомним, что российские клубы завершили свое выступление в еврокубках.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 26-го февраля. Начало - 15:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Василий Уткин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола