Уткин: «Шахтёр» - лучший футбольный клуб на развалинах СССР»

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26 Февраля 2021, 08:38,
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Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором, прокомментировал выход донецкого «Шахтёра» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Шахтёр» снова показал, что он лучший профессиональный футбольный клуб на развалинах СССР. Клево!», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».
Донецкий коллектив по сумме двух матчей уверенно разобрался с «Маккаби» Тель-Авив (2:0, 1:0).
Напомним, что российские клубы завершили свое выступление в еврокубках.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 26-го февраля. Начало - 15:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шахтёр Донецк, Василий Уткин