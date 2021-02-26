Уткин: «Шахтёр» - лучший футбольный клуб на развалинах СССР»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором, прокомментировал выход донецкого «Шахтёра» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Шахтёр» снова показал, что он лучший профессиональный футбольный клуб на развалинах СССР. Клево!», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

Донецкий коллектив по сумме двух матчей уверенно разобрался с «Маккаби» Тель-Авив (2:0, 1:0).

Напомним, что российские клубы завершили свое выступление в еврокубках.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет сегодня, 26-го февраля. Начало - 15:00 по московскому времени.