Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гаттузо – о вылетел из Лиги Европы: «Оказывайте давление на меня, а игроков оставьте в покое»

26 Февраля 2021, 00:35,

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет из Лиги Европы после победы в ответном матче над «Граданой» (2:1).

«Сегодня мы пропустили очередной абсурдный гол после рикошета. Команда должна сохранять спокойствие, оказывайте давление на меня, а игроков оставьте в покое. Я выбираю тактику на матч, так что и ответственность лежит на мне. Футболистам просто нужно сосредоточиться на своей работе.

Можем ли мы побороться за четвертое место в Серии А? Если не впадем в депрессию, то поборемся. Впереди еще семнадцать игр, будет разыгрываться много очков. Нельзя зацикливаться на поражениях», - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью
​Отработанный материал или топ-тренер: какое истинное лицо Моуринью


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола