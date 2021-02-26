Гаттузо – о вылете из Лиги Европы: «Оказывайте давление на меня, а игроков оставьте в покое»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал вылет из Лиги Европы после победы в ответном матче над «Граданой» (2:1).

«Сегодня мы пропустили очередной абсурдный гол после рикошета. Команда должна сохранять спокойствие, оказывайте давление на меня, а игроков оставьте в покое. Я выбираю тактику на матч, так что и ответственность лежит на мне. Футболистам просто нужно сосредоточиться на своей работе.

Можем ли мы побороться за четвертое место в Серии А? Если не впадем в депрессию, то поборемся. Впереди еще семнадцать игр, будет разыгрываться много очков. Нельзя зацикливаться на поражениях», - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.