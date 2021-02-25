Обедзинский: «И ежу понятно, что в Загребе «Краснодар» разорвут на куски»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани», ростовского СКА и ворошиловградской (луганской) «Зари» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым дал неутешительный прогноз на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром». Напомним, что в первой встрече хорватская команда победила на российской территории со счётом 3:2.

- Если «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» дома, то как в гостях выиграет? За счёт чего? Тут и ежу понятно, что в Загребе «быков» разорвут на куски. Балканские славянские народы – хорваты, сербы и так далее – они малочисленные, но очень гордые и с сильным духом. Там в командах все бьются друг за друга, их тяжело обыграть. Ну и кто из «Краснодара» будет забивать в Загребе? А кто не будет пропускать? Городов, что ли? В общем, к сожалению, ничего хорошего от выездного матча я не жду.