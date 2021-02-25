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Моуринью: «Это был особенный вечер для нашей молодёжи»

25 Февраля 2021, 08:41,

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о победе над австрийским «Вольфсбергером» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Матч завершился со счетом 4:0.

«Отличный результат. Клуб уверенно шагнул в следующий раунд турнира. Все четыре гола мне очень понравились. Это был особенный вечер для нашей молодежи. Многие футболисты играли впервые в Лиге Европы и обошлись без травм. Я доволен каждым игроком, все молодцы», - цитирует португальского тренера BT Sport.

«Шпоры» одолели австрийский клуб по сумме двух матчей со счетом 8:1. Соперник лондонцев определится после жеребьевки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
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