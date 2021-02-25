Шипицин: «Для «Краснодара» загребское «Динамо» как «Реал», но наш футбол же не такое прям дно»

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин накануне ответного матча «быков» в 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо» отметил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Кириллу Иванцову регресс «черно-зелёных» в последнее время.

- Шансы на проход дальше в Лиге Европы очень маленькие, буквально мизерные. Во-первых, нужно строго сыграть в обороне, но как раз с этим у краснодарцев в последних двух матчах было полное безобразие. И по товарищеским встречам просматривалось, что не всё у них сзади в порядке. Проигранный со счётом 0:4 спарринг с «Локомотивом» – это ведь тоже показатель.

Странно, что руководство клуба не сделало правильные шаги, приобретя нового центрального защитника наподобие Гранквиста или опорного полузащитника. Мне совершенно непонятно, почему команда вышла в первом матче против Загреба без чистого опорника. Можно было выпустить Газинского на эту позицию в старте. И почему не играл Вандерсон с первых минут?

Естественно, обидно, что мы дома пропускаем трижды от команды, которая по своему уровню точно ничем нас не превосходит. И всё это на ровном месте. Я «Краснодар» в первом матче с загребским «Динамо» просто не узнал. Плюс непонятно, почему всё оказалось так просто для «Сочи» в кубковой встрече. Раньше «Краснодар» при красивой игре забивал больше, а сейчас и игра у него ухудшилась, и он стал, наоборот, больше пропускать.

В первые пятнадцать минут матча с загребским «Динамо» по игре казалось, что «Краснодар» встречается с мадридским «Реалом». И если бы это действительно был «Реал», на ответный матч можно было бы вообще не ехать. Но всё равно, конечно, верим в команду. Лучше сразу забить в Хорватии два-три мяча и дальше уже играть по счёту. Забивать-то у «Краснодара» есть кому – палочка-выручалочка Берг, в принципе, всегда работает. На 99 процентов уверен, что краснодарцы один-два своих гола забьют, как ни крути – хотя понятно, что нужно как минимум два.

Почему в плей-офф еврокубков вышел только один российский клуб? Ну мы же всё-таки не такое прям дно, вроде и футболистов квалифицированных наши команды берут, и клубы в целом хорошие, и стадионы в порядке. Тем не менее чего-то не хватает. Я думаю, что профессионализма и серьёзного отношения к делу. Вот взять первый матч с Загребом. Все кричат: «Городов, Городов!». А что Городов? Да, во втором и третьем пропущенных голах он ошибся, но где там были защитники? Из вратарской люди забивали. Я же говорю, если бы на месте хорватской команды был «Реал» или кто-то типа него, «Краснодар» получил бы дома в свои ворота где-то пять мячей.