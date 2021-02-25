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Лахиялов: «Краснодар» уже выходил победителем из трудных ситуаций»

25 Февраля 2021, 09:00,

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от второго матча 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром». Напомним, в первой встрече хорватская команда победила на выезде со счётом 3:2.

- Если исходить из матчей «Краснодара» дома против загребского «Динамо» и «Сочи», то ожидания, конечно, не самые радужные. Можно сделать вывод, что «Краснодар» по-прежнему страдает от своей старой болезни – проблем в обороне. И по персоналиям у него не самые выдающиеся защитники, и командные действия в защите тоже хромают. Пропускать в каждом матче по 2-3 мяча и надеяться компенсировать это за счёт своего атакующего потенциала авантюрно.

Как показали игры загребского «Динамо» и с ЦСКА, и с «Краснодаром», это очень хорошая и мастеровитая команда, хоть и не из топ-чемпионата. К сожалению, сегодня уровень российского футбола таков, что мы на данном этапе проигрываем конкуренцию даже клубам из таких стран, как Хорватия и Австрия.

Но всё равно верим и надеемся на успех «Краснодара» с нужным счётом. Он уже выходил победителем из трудных ситуаций. Например, краснодарцы на зубах вытаскивали противостояние с «Порту» после домашнего поражения. Но, опять же, чтобы победить «Динамо» Загреб, надо на порядок лучше сыграть в обороне. Если в российском чемпионате соперники что-то прощают, то в Лиге Европы и тем более в плей-офф оппоненты наказывают за каждую ошибку.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Краснодар, Лига Европы, Динамо Загреб, Шамиль Лахиялов
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