Щербаченко: «Краснодару» в Загребе должна помочь раскрепощённость»

Бывший наставник «Кубани» и нынешний главный тренер «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между загребским «Динамо» и «Краснодаром».

- Оценивать шансы на проход в следующую стадию – неблагодарное дело. Потому что, с одной стороны, мы очень переживаем за «Краснодар», а с другой стороны, понимаем, что он вышел из этапа сборов не в оптимальной форме. Хотя отрезками домашняя игра с «Динамо» Загреб произвела неплохое впечатление. Определённых промахов, вратарских ошибок и недоигрышей в обороне было всё же не очень много. Скажем так, «Краснодар» не имел предпосылок для домашнего поражения.

С учётом того, что нужно выходить из негативной ситуации, тренерский штаб и руководство клуба наверняка предпринимают не только технические и тактические изменения, но и психологические. Забить в Загребе именно быстрый гол, конечно, желательно, но необязательно. Возможно, психологический фактор как раз и кроется в том, чтобы показать свою игру, не отталкиваясь от результата. Такая раскрепощённость должна реально пойти на пользу, но всё-таки настораживает, что не всё ладно в защитном механизме «Краснодара», – уж слишком много мячей он пропускает в последнее время.