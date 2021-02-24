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Моуринью: «Рынок закрылся, травма залечена, и Алли начал работать с мотивацией»

24 Февраля 2021, 23:39,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил вклад полузащитника Деле Алли в победу над «Вольфсбергером» (4:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Англичанин отметился эффектным голом и здорово дирижировал игрой команды.

- У нас был сложный период,  у Алли была травма, а также шли постоянные разговоры, разговоры и разговоры о том останется он или уйдет, - заявил Моуринью BT Sport.

- Трансферный рынок закрылся, травма залечена, и Деле начал работать с мотивацией. Он играет здорово. Его гол был прекрасный, но еще важнее для меня его передачи и усердный труд, - добавил тренер.

В текущем сезоне у Алли три гола в 17 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Деле Алли
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