Моуринью: «Рынок закрылся, травма залечена, и Алли начал работать с мотивацией»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отметил вклад полузащитника Деле Алли в победу над «Вольфсбергером» (4:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Англичанин отметился эффектным голом и здорово дирижировал игрой команды.

- У нас был сложный период, у Алли была травма, а также шли постоянные разговоры, разговоры и разговоры о том останется он или уйдет, - заявил Моуринью BT Sport.

- Трансферный рынок закрылся, травма залечена, и Деле начал работать с мотивацией. Он играет здорово. Его гол был прекрасный, но еще важнее для меня его передачи и усердный труд, - добавил тренер.

В текущем сезоне у Алли три гола в 17 матчах.