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«Тоттенхэм» повторно назабивал полную сетку мячей «Вольфсбергеру»

24 Февраля 2021, 21:49,

«Тоттенхэм» стал первым участником раунда 1/8 финала Лиги Европы после повторной победы над австрийским «Вольфсбергером» со счётом 4:0. Начало разгрому положил Деле Алли красивым ударом ножницами, а его почин после перерыва развили Карлос Винисиус, оформивший дубль, и Гарет Бэйл, только-только вышедший на замену.

Протокол игры  
Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер
(1:0) Алли Деле 11'    
(2:0) Винисиус Карлос 50'    
(3:0) Бэйл Гарет 73'    
(4:0) Винисиус Карлос 83'    
Харт Джо Доэрти Мэтт   36'   74' (Лавинье Марсель (   74') Дайер Эрик Алдервейрельд Тоби   77' Дэвис Бен   66' Сиссоко Мусса   82' (Скарлетт Дейн (   82') Уинкс Гарри Ламела Эрик   69' (Бэйл Гарет (   69') Алли Деле Бергвейн Стевен   69' (Лукас Моура (   69') Винисиус Карлос
Запасные: Кейн Гарри Танганга Джафет Н'Домбеле Тангай Регилон Серхио Сон Хынмин Льорис Уго
Куттин Мануэль Баумгартнер Доминик   61'   65' (Перич Штефан (   65') Gustav Henriksson Лочошвили Лука Новак Михаэль   46' (Йовелич Деян (   46') Верницниг Кристофер   63' Линдль Михаэль Штрацниг Кай   79' (Рнич Неманья (   79') Шерцер Йонатан   65' (Гиорбелидзе Гурам (   65') Дьенг Шейку Визингер Дарио   46' (Павелич Марио (   46')
Запасные: Шефль Лукас Тафернер Маттойс Скубль Давид Рёчер Торстен Кофлер Александр
24 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Вольфсбергер
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