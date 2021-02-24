«Тоттенхэм» повторно назабивал полную сетку мячей «Вольфсбергеру»

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24 Февраля 2021, 21:49,
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«Тоттенхэм» стал первым участником раунда 1/8 финала Лиги Европы после повторной победы над австрийским «Вольфсбергером» со счётом 4:0. Начало разгрому положил Деле Алли красивым ударом ножницами, а его почин после перерыва развили Карлос Винисиус, оформивший дубль, и Гарет Бэйл, только-только вышедший на замену.
Протокол игры
|(1:0) Алли Деле 11'
|(2:0) Винисиус Карлос 50'
|(3:0) Бэйл Гарет 73'
|(4:0) Винисиус Карлос 83'
Харт Джо • Доэрти Мэтт 36' 74' ( Лавинье Марсель ( 74') • Дайер Эрик • Алдервейрельд Тоби • 77'Дэвис Бен • 66'Сиссоко Мусса 82' ( Скарлетт Дейн ( 82') • Уинкс Гарри • Ламела Эрик 69' ( Бэйл Гарет ( 69') • Алли Деле • Бергвейн Стевен 69' ( Лукас Моура ( 69') • Винисиус Карлос
Запасные: Кейн Гарри • Танганга Джафет • Н'Домбеле Тангай • Регилон Серхио • Сон Хынмин • Льорис Уго
Куттин Мануэль • Баумгартнер Доминик 61' 65' ( Перич Штефан ( 65') • Gustav Henriksson • Лочошвили Лука • Новак Михаэль 46' ( Йовелич Деян ( 46') • Верницниг Кристофер • 63'Линдль Михаэль • Штрацниг Кай 79' ( Рнич Неманья ( 79') • Шерцер Йонатан 65' ( Гиорбелидзе Гурам ( 65') • Дьенг Шейку • Визингер Дарио 46' ( Павелич Марио ( 46')
Запасные: Шефль Лукас • Тафернер Маттойс • Скубль Давид • Рёчер Торстен • Кофлер Александр
24 февраля. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Вольфсбергер