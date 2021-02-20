Соломон: «Все родственники по материнской линии являются фанатами «Маккаби», но я надеюсь, что сегодня они болели за меня»

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон прокомментировал победу над «Маккаби» (2:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Все увидели, как сильны «Маккаби», так что ничего ещё не решено. Было здорово приехать домой, я очень сильно волновался. Все родственники по материнской линии являются фанатами «Маккаби», но я надеюсь, что сегодня они болели за меня», - цитирует Соломона пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «Шахтёром» и «Маккаби» состоится в следующий четверг, 25 февраля.

Соломон сыграл девятнадцать матчей за «Шахтёр» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.