Сабитов: «Городов – очень хороший вратарь, он просто перенервничал»

Бывший наставник юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар – «Динамо» Загреб (2:3).

- В начале матча загребское «Динамо» устроило решительный штурм ворот «Краснодара», и казалось, что хорватская команда выиграет с разницей в два-три мяча. После первого пропущенного гола «Краснодар» проснулся, но всё равно в целом он смотрелся неубедительно, показывая интересную игру только эпизодически. Иногда можно было поверить, что краснодарцы вырвут победу, однако у них точно не было запаса прочности.

Скорее всего, «Краснодару» не хватило игрового режима, потому что это был его первый официальный матч за два месяца. Команда оказалась не готова сыграть весь матч на нужных скоростях. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу в ответной встрече, «Краснодару» надо обратить эпизоды своей хорошей игры в цельную картину.

Что касается пропущенных мячей, то в тех моментах мог лучше сыграть Женя Городов. В первом случае он дал пробить нападающему соперника, не прочитав момент вовремя, во втором случае ошибся на выходе во время углового, а в третьем пропустил в ближний угол. Мировая практика показывает, что действия голкипера нередко оказывают большое влияние на результат. Как бы хорошо команда ни играла, ошибки вратаря могут всё перечеркнуть. И наоборот: как бы плохо команда ни играла, творящий чудеса вратарь может её вытащить.