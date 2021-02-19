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Артета: «Арсенал» мог добиться большего в матче с «Бенфикой»

19 Февраля 2021, 10:46,

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от гостевого поединка против лиссабонской «Бенфики» (1:1) на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

«Арсенал» большую часть времени доминировал и имел несколько голевых моментов. Жаль, что мы пропустили гол. Впрочем, команда отлично отреагировала на это и смогла забить ответный мяч. Думаю, мы могли добиться большего», - приводит слова испанского специалиста портал Goal.com.

Добавим, что ответный поединок между «Арсеналом» и «Бенфикой» состоится в четверг, 25-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика, Микель Артета
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