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Гаттузо: «Не вижу смысла говорить о выходе в 1/8 финала ЛЕ, у «Наполи» играть некому»

19 Февраля 2021, 10:22,

Наставник «Наполи» Дженнаро Гаттузо пообщался с журналистами после поражения от «Гранады» в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу испанского коллектива.

«Нужно было использовать свои моменты. Думаю, мы заслуживали большего в этом матче. Шансы на выход в следующий раунд? Не вижу смысла говорить об этом, ведь у нас некому играть. Мы не можем рассчитывать на 10-11 футболистов», - передает слова 43-летнего специалиста издание Football-Italia.

Добавим, что ответная встреча между «Наполи» и «Гранадой» состоится в Неаполе (Италия) 25-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Дженнаро Гаттузо
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