Лига Европы 2020-2021
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В Лиге Европы установлен рекорд результативности

19 Февраля 2021, 08:48,

Завершились первые поединки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Согласно данным OptaJoe, был установлен рекорд результативности в первых матчах данной стадии турнира. В 16 играх команды забили в общей сложности 59 мячей. Этот показатель является максимальным с момента ребрендинга турнира в сезоне-2009/2010.

Отметим, что до 1/16 финала Лиги Европы добрался только один российский клуб - «Краснодар». В первом матче «быки» уступили загребскому «Динамо» на своем поле со счетом 2:3.

Ответная встреча между командами состоится в Хорватии 25-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лига Европы
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