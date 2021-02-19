В Лиге Европы установлен рекорд результативности

Завершились первые поединки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Согласно данным OptaJoe, был установлен рекорд результативности в первых матчах данной стадии турнира. В 16 играх команды забили в общей сложности 59 мячей. Этот показатель является максимальным с момента ребрендинга турнира в сезоне-2009/2010.

Отметим, что до 1/16 финала Лиги Европы добрался только один российский клуб - «Краснодар». В первом матче «быки» уступили загребскому «Динамо» на своем поле со счетом 2:3.

Ответная встреча между командами состоится в Хорватии 25-го февраля.