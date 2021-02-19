«Гранада», «Вильярреал» и «Шахтёр» уверенно победили

|
19 Февраля 2021, 00:57,
|
|
Испанские команды удачно возобновили сезон в Лиге Европы. «Гранада» в домашнем поединке против обескровленного «Наполи» победила со счётом 2:0, забив оба гола с интервалом в две минуты. «Вильярреал» с таким же результатом переиграл «Ред Булл Зальцбург», при этом Пако Алькасер не забил 11-метровый.
Гол Алана Патрика на 30-й минуте матча, а также меткий удар Тете перед финальный свистком игры с «Маккаби» из Тель-Авива принесли победу «Шахтёру» (2:0).
Протокол игры
|(1:0) Эррера Янгель 19'
|(2:0) Кенеди Роберт 21'
Силва Руи • 77'Фулкье Димитри • 38'Дуарте Домингуш • Вальехо Хесус 22' ( Санчес Герман ( 22') • Нева Карлос 78' ( Этеки Ян ( 78' ) • 90'Эррера Янгель • Гоналон Максим 78' ( Виктор Диаз ( 78' ) • 86'Мачис Дарвин 70' ( Соро Альберто ( 70') • Монторо Анхель • 90'Кенеди Роберт 70' ( Пуэртас Антонио ( 70') • Видаль Молина
Запасные: Перес Неуэн • Аарон Эскандель • Фабрега Арнау • Руис Исма
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • 27'Ррахмани Амир • Максимович Никола • Руй Мариу • 90'Лоботка Станислав 64' ( Бакайоко Тьемуэ ( 64') • Элмас Эльиф • 26'Политано Маттео 46' ( Зелиньски Пётр ( 46' ) • 83'Инсинье Лоренцо • 80'Фабиан Руис • Осимхен Виктор
Запасные: Karim Zedadka • Идасяк Губерт • Контини Никита • Чиоффи Антонио
18 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Протокол игры
|41' Алькасер Пако (0:1)
|71' Ниньо Фер (0:2)
Станкович Цицан • Кристенсен Расмус • 29'Фалльци Альберт • Соле Умар • 40'Ульмер Андреас • 90'Мвепу Энок • Ааронсон Бренден 61' ( Окафор Ноа ( 61' ) • 89'Юнузович Златко 74' ( Бернед Антуан ( 74') • Шушич Лука 61' ( Адейеми Карим ( 61') • Бериша Мергим • Дака Пэтсон
Запасные: Свобода Антонин • Фаркаш Патрик • Вебер Максимилиан • Nico Mantl • Вальке Александр
Рульи Херонимо • Пенья Рубен 46' ( Фойт Хуан ( 46') • Альбиоль Рауль • 90'Торрес Пау II • Эступиньян Первис • Тригерос Мануэль • Капу Этьен 74' ( Коста Хауме ( 74') • Парехо Даниэль • Морено Херард 83' ( Пино Йереми ( 83') • Алькасер Пако 59' ( Ниньо Фер ( 59') • Гомес Мойсес 60' ( Педраса Альфонсо ( 60')
Запасные: Баэна Алехандро • Фунес Мори • Бакка Карлос • Асенхо Серхио • Раба Даниэль • Ратиу Андрей • Чуквезе Саму
18 февраля. Стадион "Ред Булл Арена".
Протокол игры
|30' Патрик Алан (0:1)
|90' Тете (0:2)
Тененбаум Даниэль • Жералдеш Андре • Эрнандес Луис • Тиби Эйтан • Саборит Энрик • Глезер Амит • 64'Рикан Авраам 63' ( Блэкмен Ник ( 63') • Перец Дор • 83'Битон Дан 46' ( Хозец Матан ( 46') • Пешич Александар • Бен-Хаим Таль II 63' ( Голаса Эйял ( 63')
Запасные: Давидзаде Офир • Кандил Маор • Альмог Эйлон • Пивень Шахар • Шехтер Итей • Даниэл Перец • Балтакса Матан • Йейни Ширан • Герреро Эдуардо
Трубин Анатолий • Додо Домилсон • Кривцов Сергей • Эдуардо Витор • Матвиенко Николай • Марлос Ромеро 41' 77' ( Майкон Барберан ( 77') • Степаненко Тарас • Патрик Алан • Тайсон Фреда 75' 77' ( Коноплянка Евгений ( 77') • Мораес Жуниор • Манор Соломон 73' ( Тете ( 73')
Запасные: Бондарь Валерий • Хочолава Давид • Гриценко Евгений • Судаков Георгий • Корниенко Виктор • Антонио Маркос • Пятов Андрей • Болбат Сергей • Фернандо Педро
18 февраля. Стадион "Блумфилд".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Шахтёр Донецк, Вильярреал, Гранада