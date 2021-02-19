«Гранада», «Вильярреал» и «Шахтёр» уверенно победили

Испанские команды удачно возобновили сезон в Лиге Европы. «Гранада» в домашнем поединке против обескровленного «Наполи» победила со счётом 2:0, забив оба гола с интервалом в две минуты. «Вильярреал» с таким же результатом переиграл «Ред Булл Зальцбург», при этом Пако Алькасер не забил 11-метровый.

Гол Алана Патрика на 30-й минуте матча, а также меткий удар Тете перед финальный свистком игры с «Маккаби» из Тель-Авива принесли победу «Шахтёру» (2:0).