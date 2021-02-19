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«Гранада», «Вильярреал» и «Шахтёр» уверенно победили

19 Февраля 2021, 00:57,

Испанские команды удачно возобновили сезон в Лиге Европы. «Гранада» в домашнем поединке против обескровленного «Наполи» победила со счётом 2:0, забив оба гола с интервалом в две минуты. «Вильярреал» с таким же результатом переиграл «Ред Булл Зальцбург», при этом Пако Алькасер не забил 11-метровый.

Гол Алана Патрика на 30-й минуте матча, а также меткий удар Тете перед финальный свистком игры с «Маккаби» из Тель-Авива принесли победу «Шахтёру» (2:0).

Протокол игры  
Гранада 2:0 Наполи
(1:0) Эррера Янгель 19'    
(2:0) Кенеди Роберт 21'    
Силва Руи   77' Фулкье Димитри   38' Дуарте Домингуш Вальехо Хесус   22' (Санчес Герман (   22') Нева Карлос   78' (Этеки Ян (   78'   90') Эррера Янгель Гоналон Максим   78' (Виктор Диаз (   78'   86') Мачис Дарвин   70' (Соро Альберто (   70') Монторо Анхель   90' Кенеди Роберт   70' (Пуэртас Антонио (   70') Видаль Молина
Запасные: Перес Неуэн Аарон Эскандель Фабрега Арнау Руис Исма
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни   27' Ррахмани Амир Максимович Никола Руй Мариу   90' Лоботка Станислав   64' (Бакайоко Тьемуэ (   64') Элмас Эльиф   26' Политано Маттео   46' (Зелиньски Пётр (   46'   83') Инсинье Лоренцо   80' Фабиан Руис Осимхен Виктор
Запасные: Karim Zedadka Идасяк Губерт Контини Никита Чиоффи Антонио
18 февраля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
Протокол игры  
Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал
    41' Алькасер Пако (0:1)
    71' Ниньо Фер (0:2)
Станкович Цицан Кристенсен Расмус   29' Фалльци Альберт Соле Умар   40' Ульмер Андреас   90' Мвепу Энок Ааронсон Бренден   61' (Окафор Ноа (   61'   89') Юнузович Златко   74' (Бернед Антуан (   74') Шушич Лука   61' (Адейеми Карим (   61') Бериша Мергим Дака Пэтсон
Запасные: Свобода Антонин Фаркаш Патрик Вебер Максимилиан Nico Mantl Вальке Александр
Рульи Херонимо Пенья Рубен   46' (Фойт Хуан (   46') Альбиоль Рауль   90' Торрес Пау II Эступиньян Первис Тригерос Мануэль Капу Этьен   74' (Коста Хауме (   74') Парехо Даниэль Морено Херард   83' (Пино Йереми (   83') Алькасер Пако   59' (Ниньо Фер (   59') Гомес Мойсес   60' (Педраса Альфонсо (   60')
Запасные: Баэна Алехандро Фунес Мори Бакка Карлос Асенхо Серхио Раба Даниэль Ратиу Андрей Чуквезе Саму
18 февраля. Стадион "Ред Булл Арена".
Протокол игры  
Маккаби Тель-Авив 0:2 Шахтёр Донецк
    30' Патрик Алан (0:1)
    90' Тете (0:2)
Тененбаум Даниэль Жералдеш Андре Эрнандес Луис Тиби Эйтан Саборит Энрик Глезер Амит   64' Рикан Авраам   63' (Блэкмен Ник (   63') Перец Дор   83' Битон Дан   46' (Хозец Матан (   46') Пешич Александар Бен-Хаим Таль II   63' (Голаса Эйял (   63')
Запасные: Давидзаде Офир Кандил Маор Альмог Эйлон Пивень Шахар Шехтер Итей Даниэл Перец Балтакса Матан Йейни Ширан Герреро Эдуардо
Трубин Анатолий Додо Домилсон Кривцов Сергей Эдуардо Витор Матвиенко Николай Марлос Ромеро   41'   77' (Майкон Барберан (   77') Степаненко Тарас Патрик Алан Тайсон Фреда   75'   77' (Коноплянка Евгений (   77') Мораес Жуниор Манор Соломон   73' (Тете (   73')
Запасные: Бондарь Валерий Хочолава Давид Гриценко Евгений Судаков Георгий Корниенко Виктор Антонио Маркос Пятов Андрей Болбат Сергей Фернандо Педро
18 февраля. Стадион "Блумфилд".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шахтёр Донецк, Вильярреал, Гранада
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