Два игрока основного состава «Зальцбурга» пойманы на допинге

|
18 Февраля 2021, 23:00,
|
|
Два игрока австрийского «Зальцбурга» Мохамед Камара и Секу Койта получили по три месяца дисквалификации. Ее причиной стал допинг, сообщает УЕФА.
Футболисты сдали положительные допинг-пробы 22 ноября после возращения из национальной команды Мали. У игроков были найдены следы вещества, что применяется в лекарстве для борьбы с высотной болезнью.
Их нарушение не было умышленным, но Камара и Койта все равно понесут наказание за обнаружение в их организмах недопустимых веществ.
Австрийский клуб играет сегодня в 1/16 Лиги Европы против «Вильярреала». Эти футболисты входят в основной состав клуба.
|
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
|Теги: Ред Булл Зальцбург
Лишить команду флага, герба, гимна, поля, стадиона и названия...
ну вот , а кипера аякса выкинули на год , в чем разница ???