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Два игрока основного состава «Зальцбурга» пойманы на допинге

18 Февраля 2021, 23:00,

Два игрока австрийского «Зальцбурга» Мохамед Камара и Секу Койта получили по три месяца дисквалификации. Ее причиной стал допинг, сообщает УЕФА.

Футболисты сдали положительные допинг-пробы 22 ноября после возращения из национальной команды Мали. У игроков были найдены следы вещества, что применяется в лекарстве для борьбы с высотной болезнью.

Их нарушение не было умышленным, но Камара и Койта все равно понесут  наказание  за обнаружение в их организмах недопустимых веществ.

Австрийский клуб играет сегодня в 1/16 Лиги Европы против «Вильярреала». Эти футболисты входят в основной состав клуба.
Евро-Футбол.Ру Андрей Молотов
Теги: Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (2)
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0
Bolela
18 Февраля 2021, 23:17

Лишить команду флага, герба, гимна, поля, стадиона и названия...

0
ARTUR
18 Февраля 2021, 23:14

ну вот , а кипера аякса выкинули на год , в чем разница ???

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