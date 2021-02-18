Два игрока основного состава «Зальцбурга» пойманы на допинге

Два игрока австрийского «Зальцбурга» Мохамед Камара и Секу Койта получили по три месяца дисквалификации. Ее причиной стал допинг, сообщает УЕФА.

Футболисты сдали положительные допинг-пробы 22 ноября после возращения из национальной команды Мали. У игроков были найдены следы вещества, что применяется в лекарстве для борьбы с высотной болезнью.

Их нарушение не было умышленным, но Камара и Койта все равно понесут наказание за обнаружение в их организмах недопустимых веществ.

Австрийский клуб играет сегодня в 1/16 Лиги Европы против «Вильярреала». Эти футболисты входят в основной состав клуба.