Соареш – о матче с «Бенфикой»: «Такое противостояние спокойно можно представить и в Лиге чемпионов»

Защитник «Арсенала» Седрик Соареш поделился ожиданиями от матча против «Бенфики» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Конечно, мы знаем, что «Бенфика» - это сильный соперник. Такой матч спокойно можно представить себе и в Лиге чемпионов. В Лиге Европы огромное количество высококлассных команд, «Бенфика» входит в их число. Мы верим, что сможем победить, теперь нужно доказать это на поле», - цитирует Соареша пресс-служба «Арсенала».

Матч между «Бенфикой» и «Арсеналом» состоится сегодня, 18 февраля, в Португалии. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.