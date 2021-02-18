Жезуш: «Арсенал» - один из лучших клубов АПЛ»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Арсенал» обладает очень сильным составом. Это один из лучших клубов АПЛ, но мы верим в себя и постараемся удивить «канониров». Я хочу увидеть хорошую игру в обороне в исполнении своей команды.

Каких игроков в составе «Арсенала» я бы мог отметить? У них сильный состав, но выделю, пожалуй, Ляказетта и Обамеянга», - цитирует Жезуша Record.

Матч между «Бенфикой» и «Арсеналом» состоится уже сегодня, 18 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.