Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Жезуш: «Арсенал» - один из лучших клубов АПЛ»

18 Февраля 2021, 17:00,

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча против «Арсенала» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы знаем, что «Арсенал» обладает очень сильным составом. Это один из лучших клубов АПЛ, но мы верим в себя и постараемся удивить «канониров». Я хочу увидеть хорошую игру в обороне в исполнении своей команды.

Каких игроков в составе «Арсенала» я бы мог отметить? У них сильный состав, но выделю, пожалуй, Ляказетта и Обамеянга», - цитирует Жезуша Record.

Матч между «Бенфикой» и «Арсеналом» состоится уже сегодня, 18 февраля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика, Жорже Жезуш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
HG2017
18 Февраля 2021, 17:20

Один из 20-и лучших он имел ввиду наверно ))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола