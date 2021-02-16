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​Карасёв обслужит матч «Наполи» в Лиге Европы

16 Февраля 2021, 14:45,

Российские рефери получили назначение на матч Лиги Европы. Сергей Карасёв со своей бригадой отработает на игре между испанской «Гранадой» и итальянским «Наполи», которая пройдёт в четверг, восемнадцатого февраля.

В качестве ВАР на матче будет работать Виталий Мешков, помогать которому будет Сергей Иванов.

Стоит отметить, что дуэль между представителями испанской Ла Лиги и итальянской Серии А является одной из наиболее интересных на первой стадии плей-офф Лиги Европы. «Гранада» нынче находится в неплохой форме и занимает восьмое место в чемпионате Испании. «Наполи» идёт пятым в таблице чемпионата Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Гранада, Сергей Карасёв, Виталий Мешков
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