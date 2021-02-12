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​Сульшер: «Я бы не возражал, если бы в плей-офф Лиги Европы проводился один матч на нейтральном поле»

12 Февраля 2021, 19:27,

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу переносов еврокубковых матчей на нейтральные поля на фоне ограничений по перемещениям между странами в условиях пандемии.

Напомним, первую игру 1/16 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад» «Манчестер Юнайтед» проведёт не на поле соперника, а в Турине.

«В настоящий момент путешествия по Европе затруднены. Мы ничего не решаем, но когда один матч из двух проходит на нейтральном поле, одна из команд получает преимущество. Я бы не возражал, если бы всё решалось в одной игре на нейтральном поле, как было в прошлом сезоне в финале восьми», - цитирует Сульшера Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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