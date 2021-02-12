​Сульшер: «Я бы не возражал, если бы в плей-офф Лиги Европы проводился один матч на нейтральном поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу переносов еврокубковых матчей на нейтральные поля на фоне ограничений по перемещениям между странами в условиях пандемии.

Напомним, первую игру 1/16 финала Лиги Европы против «Реала Сосьедад» «Манчестер Юнайтед» проведёт не на поле соперника, а в Турине.

«В настоящий момент путешествия по Европе затруднены. Мы ничего не решаем, но когда один матч из двух проходит на нейтральном поле, одна из команд получает преимущество. Я бы не возражал, если бы всё решалось в одной игре на нейтральном поле, как было в прошлом сезоне в финале восьми», - цитирует Сульшера Goal.com.