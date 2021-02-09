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«Бенфика» и «Арсенал» сыграют оба матча Лиги Европы на нейтральных полях

09 Февраля 2021, 22:14,

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Бенфикой» не будут сыграны в Лондоне и Лиссабоне, как предполагалось изначальо, по причине мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Сначала соперники встретятся 18 февраля в 23:00 мск на Олимпийском стадионе в Риме, а во второй - 25 февраля в 20:55 мск - на арене «Караискакис» в Афинах.

До этого переносу на другие стадионы подверглись игры плей-офф Лиги чемпионов. На эту минуту во втором по значимости еврокубке перенесена первая встреча в противостоянии испанского «Реала Сосьедада» и английского «Манчестер Юнайтед», его примет итальянский Турин.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика, Лига Европы
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