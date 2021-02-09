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​«Бенфика» и «Арсенал» проведут матч Лиги Европы в Риме

09 Февраля 2021, 17:29,

«Бенфика» и «Арсенал» проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы в Риме, пишет The Guardian. Перенос поединка из Лиссабона на нейтральное поле связан с тем, что Португалия по решению правительства Великобритании находится в красном списке стран.

Ответная игра, вероятно, тоже пройдёт не в Лондоне, а на нейтральном поле в другой стране, поскольку «Бенфике» не разрешат въезд на территорию Великобритании.

Переносы еврокубковых матчей становятся привычным делом. Ранее УЕФА уже объявлял о переносе некоторых игр Лиги чемпионов и Лиги Европы с связи с существующими ограничениями по перемещению между странами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика
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