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В УЕФА не позволили «Аяксу» исправить недоразумение с непопаданием дорогого новичка в заявку на Лигу Европы

05 Февраля 2021, 14:55,

Global Look Press

В январе «Аякс» усилил линию своей атаки Себастьяном Алле. Если верить данным авторитетного портала transfermarkt, голландский клуб заплатил «Вест Хэму» за этого футболиста 22,5 миллиона евро, что по теперешнему времени немало.

«Аякс» по ошибке не включил Алле в заявку на Лигу Европы, но не терял надежды исправить это недоразумение. Впрочем, в УЕФА не позволили подкорректировать заявку на турнир. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

В 1/16 финала Лиги Европы соперником «Аякса» будет французский «Лилль».  Команды сыграют восемнадцатого и двадцать пятого февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Себастьян Алле
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