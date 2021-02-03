«Манчестер Юнайтед» внёс Джонса в заявку на Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» внёс защитника Фила Джонса в заявку на Лигу Европы.

Как сообщается на официальном сайте турнира, помимо Джонса, в заявку «манкунианцев» были внесены нападающий Амад Диалло и голкипер Натан Бишоп. Отзавлены были четыре футболиста, которые покинули клуб.

В Лиге Европы подопечные Сульшера встретятся с «Реал Сосьедадом», первая встреча состоится 18 февраля в Испании, а ответный матч запланирован на 25 февраля.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» начал сезон с выступлений в Лиге чемпионов, «манкунианцы» заняли третье место в группе в Лиге чемпионов и отправились бороться за победу в Лиге Европы.