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«Арсенал» и «Бенфика» могут сыграть на нейтральном поле

02 Февраля 2021, 21:55,


Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Бенфикой» может пройти на нейтральном поле, сообщает The Independent.

Это связано с мерами, которые предприняты в Великобритании для противодействия распространению коронавируса. Сложно будет провести и второй матч, так как при возвращении в из Португалии все игроки «Арсенала» должны будут соблюдать изоляцию в течение 10 дней.

На данный момент первый матч между «Бенфикой» и «Арсеналом» должен состояться 18 февраля в Португалии на «Эштадиу да Луш» в 23:00 по московскому времени. Ответная игра запланирована на 25 февраля, когда на «Эмирейтс» команды встретятся в 20:55 по московскому времени. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Арсенал Лондон, Бенфика, Лига Европы
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