​«Арсенал» обсуждает проведение матча Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральном поле

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26 Января 2021, 15:56,
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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Бенфикой» может пройти не в Лиссабоне, а на нейтральном поле. Как сообщает Sky Sports, в настоящий момент лондонский клуб обсуждает такой вариант.
Команды должны сыграть в Лиссабоне 18 февраля, но «Арсеналу» могут отказать в вылете в Португалию из-за опасения местного правительства по поводу нового штамма коронавируса.
«Арсенал» готов провести игру на нейтральном поле, но «Бенфика», понятное дело, хочет проводить матч дома.
В ближайшее время консультации по этому вопросу продолжатся.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Арсенал Лондон, Бенфика