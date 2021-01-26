​«Арсенал» обсуждает проведение матча Лиги Европы с «Бенфикой» на нейтральном поле

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Бенфикой» может пройти не в Лиссабоне, а на нейтральном поле. Как сообщает Sky Sports, в настоящий момент лондонский клуб обсуждает такой вариант.

Команды должны сыграть в Лиссабоне 18 февраля, но «Арсеналу» могут отказать в вылете в Португалию из-за опасения местного правительства по поводу нового штамма коронавируса.

«Арсенал» готов провести игру на нейтральном поле, но «Бенфика», понятное дело, хочет проводить матч дома.

В ближайшее время консультации по этому вопросу продолжатся.