Самые ожидаемые футбольные события 2021 года

В 2020-м мы просто радовались тому, что футбол не отменили из-за коронавируса. Строить далеко идущие планы в такие непростые времена сложно, но мы всё-таки надеемся, что в 2021-м никаких переносов и отмены соревнований не будет.

Рассказываем о самых ожидаемых футбольных событиях 2021 года.

ЕВРО-2020

Безусловно, главное футбольный турнир года – это перенесённый чемпионат Европы. Изначально он должен был состояться летом 2020-го в двенадцати странах, но в планы вмешался коварный ковид. Организаторы сдвинули сроки проведения на год, но решили оставить прежнее название – Евро-2020.

Предполагается, что финальный турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, однако по поводу места проведения всё ещё возникают вопросы. Рассматриваются несколько вариантов – от турнира в одной стране до сохранения изначального формата. В числе стран-хозяек была и Россия, но пока трудно сказать, состоятся ли в Санкт-Петербурге запланированные матчи. Хотя в качестве одного из сценариев Евро-2020 рассматривается возможность проведения всех игр именно на территории России. Но, скажем прямо, верится в это с трудом.

В любом случае, где бы ни состоялся турнир, хотелось бы увидеть там удачное выступление в исполнении сборной России, а не 0:5 от сербов.

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ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2020/21 должен пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, который изначально должен был принять финальный поединок прошлого года.

Говорить тут что-то дополнительное вряд ли стоит. Финал Лиги чемпионов – один из главных (если не главный) футбольный матч года.

ФИНАЛ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Это заключительной сезон для Лиги Европы в прежнем формате. УЕФА планирует придать весомости данному турниру, создав Лигу конференций. Так что в будущем победить в Лиге Европы будет куда сложнее, чем сейчас.

Финал сезона 2020/21 состоится на стадионе «Энерга-Гданьск» в одноименном польском городе.

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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

В марте и июне 2021 года пройдет европейское первенство среди молодежи. Оно состоится в Венгрии и Словении.

Молодёжное евро разбили на два этапа только ради того, чтобы не мешать взрослому чемпионату Европы.

С 24 по 31 марта 2021 года пройдут матчи группового этапа. А с 31 мая по 6 июня состоится стадия плей-офф. Сборная России попала в группу С, где ей предстоит сразиться со сборными Франции, Дании и Исландии. Занять нужно как минимум второе место, чтобы гарантировать себе место в четвертьфинале. Задача сложная, но вполне себе выполнимая.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

2021-й год можно смело именовать годом чемпионатов Европы. Изначально должен был состояться чемпионаты мира для команд в возрасте до 20 лет в Индонезии и до 17 лет в Перу, но из-за коронавируса эти турниры были отменены вовсе. Индонезия и Перу получат права провести турниры в 2023-м году.

А вот УЕФА решило не отменять юниорское первенство (U-19). Правда турнир будет максимально компактным. В марте 2021 года пройдет невероятно сложный отборочный турнир, на котором из 53 стран выберут всего семь, которые отправятся в Румынию. Выиграть группу недостаточно – своё место под солнцем надо завоевать в плей-офф.

Россия попала в 12-ю группу вместе с Болгарией, Турцией и Литвой. Финальный турнир состоится с 30 июня по 13 июля 2021 года.

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ФИНАЛ ЛИГИ НАЦИЙ УЕФА

В октябре 2021 года пройдут финальные матчи плей-офф Лиги наций УЕФА. В полуфиналах встретятся сборные Италии и Испании, а также Бельгии и Франции. Турнир, как мы уже неоднократно говорили, странный, но позволяющий получить определенные бонусы во время квалификации на чемпионат мира 2022 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

И, конечно же, мы будем следить за матчами национальных чемпионатов всех топовых стран: от Англии до Испании, от Италии до Германии. И, конечно же, за Россией.

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