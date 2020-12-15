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Сульшер – о жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы: «Это похоже на Лигу чемпионов»

15 Декабря 2020, 21:54,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал результат жеребьевки 1/16 Лиги Европы. «Манкунианцам» предстоит сыграть с «Реал Сосьедадом».

«Это похоже на жеребьевку Лиги чемпионов. Будет очень сложно. «Реал Сосеьедад» на данный момент возглавляет Ла Лигу, опережая «Атлетико», «Барселону» и «Реал». Я смотрел их матчи несколько раз, это замечательная команда.

«Реал Сосеьдад» очень трудолюбив, они играют с высокой интенсивностью и, конечно же, у них есть хорошо известный нам Янузай», - цитирует Сульшера пресс-служба клуба.

Первый матч между клубами пройдёт в Испании 18 февраля, а ответная встреча запланирована на 25 февраля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Уле Гуннар Сульшер
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