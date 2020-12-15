Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Главный тренер «Шахтёра»: «Хотим дойти до конца в Лиге Европы»

15 Декабря 2020, 09:11,

Шахтёр

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру высказался о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Лиге Европы. По итогам вчерашней жеребьевки украинский клуб встретится с «Маккаби» (Тель-Авив) в 1/16 финала турнира.

«Было бы приятно дойти до полуфинала, но с другой - плохо, что не дошли до финала. Живем между двумя этими чувствами. Хотели бы дойти до конца. Будем работать и знаем, насколько это сложно», - передает слова португальского специалиста пресс-служба донецкого клуба.

Первый поединок противостояния состоится 18-го февраля в Израиле, а ответный - 25-го февраля на Украине.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Луиш Каштру
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола