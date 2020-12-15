Главный тренер «Шахтёра»: «Хотим дойти до конца в Лиге Европы»

Наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру высказался о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Лиге Европы. По итогам вчерашней жеребьевки украинский клуб встретится с «Маккаби» (Тель-Авив) в 1/16 финала турнира.

«Было бы приятно дойти до полуфинала, но с другой - плохо, что не дошли до финала. Живем между двумя этими чувствами. Хотели бы дойти до конца. Будем работать и знаем, насколько это сложно», - передает слова португальского специалиста пресс-служба донецкого клуба.

Первый поединок противостояния состоится 18-го февраля в Израиле, а ответный - 25-го февраля на Украине.