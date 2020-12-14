​В «Шахтёре» поставили цель – выиграть Лигу Европы

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался по поводу целей команды в Лиге Европы.

«Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать ещё один рывок, ещё один шаг – в финал», - приводятся слова Палкина на официальном сайте «горняков».

В 1/16 финала «Шахтёр» сразится с «Маккаби» из Тель-Авива. Палкин считает, что донецкая команда обязана проходить этого соперника.

«Если мы «Маккаби» не пройдём, то тогда вообще нет смысла не то что в Лиге чемпионов играть, а нет смысла думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы», - подчеркнул Палкин.

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первую игру «Шахтёр» проведёт в Израиле, ответную – на Украине.

Добавим, что в прошлом сезоне «Шахтёр» проиграл «Интеру» в полуфинале Лиги Европы со счётом 0:5.