Луческу хочет показать «Зениту», как играть против «Брюгге»: Шансы «Динамо» в Лиге Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Киевское «Динамо» получило в соперники «Брюгге» - команду, которая осенью оставила «Зенит» без еврокубков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы «бело-голубых» в этом противостоянии.

Президента «Динамо» Игоря Суркиса долго критиковали за то, что он доверяет тренерскую работу экс-игрокам команды с динамовским сердцем. За последние годы, пожалуй, лучшего результата с «бело-синими» добился Сергей Ребров, но в определённый момент его пути с родным клубом разошлись. Минувшим летом Суркис совершил нетипичный и неожиданный ход. Новым тренером «Динамо» стал не просто не выходец клуба, а человек, которого фанаты считали (а некоторые и продолжают считать) врагом – Мирча Луческу. Румын двенадцать лет отработал в «Шахтёре» и за этот период часто бросал оскорбительные фразы в отношении «Динамо», поэтому его назначение фанаты киевского клуба восприняли в штыки. Некоторые из них продолжают выражать протесты.

Как бы там ни было, а с приходом Луческу «Динамо» преобразилось и сократило разрыв с «Шахтёром». На текущий момент именно киевляне возглавляют турнирную таблицу украинской Премьер-лиги. Неплохо обстоят дела и в еврокубках – Луческу решил задачу по выходу в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя в квалификации АЗ (2:0) и «Гент» (2:1, 3:0).

На групповой стадии «Динамо» не смогло конкурировать с «Барселоной» и «Ювентусом», хотя провело неплохой матч на «Камп Ноу» на фоне серьёзных кадровых проблем. «Бело-голубые» выполнили задачу-минимум, опередив «Ференцварош», и с третьего места отправились в Лигу Европы. При жеребьёвке команда Мирчи Луческу оказалась в числе несеяных, поскольку в группе набрала лишь четыре очка. «Динамо» готовилось получить серьёзного соперника, поскольку в списке сеяных грозных команд хватало – «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Милан», «Наполи», «Вильярреал», «Аякс» и другие. Жребий в итоге оказался благосклонен к киевлянам – им достался «Брюгге». Таким образом, сформировалась пара из команд, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

«Брюгге» в особенном представлении не нуждается. В памяти российских болельщиков ещё свежи два осенних поражения «Зенита» от этого соперника, которые привели к вылету питерцев из еврокубков. «Брюгге» является действующим чемпионом Бельгии и вторым самым титулованным клубом страны после «Андерлехта».

В целом «Динамо» может быть радо такому жребию. Если взять команды, которые были в числе сеяных, то по оценочной стоимости состава «Брюгге» опережает только «Глазго Рейнджерс», загребское «Динамо» и «Шахтёр». При этом с «горняками» киевляне пересечься на этой стадии не могли. Несмотря на позитив по поводу итогов жеребьёвки, к «Брюгге» команда Мирчи Луческу должна относиться максимально серьёзно. Лиге чемпионов показала, что бельгийский чемпион представляет собой крепкую команду с хорошей атакующей линией. В составе «чёрно-синих» выделяются Крепен Дьятта, Эммануэль Деннис, Ханс Ванакер и перспективный Шарль де Кателаре. Ворота бельгийцев защищает экс-игрок «Ливерпуля» Симон Миньоле.

«Динамо» и «Брюгге» пересекались один раз, причём недавно – в квалификации Лиги чемпионов прошлого сезона. В первой игре бельгийцы победили дома со счётом 1:0, а ответный поединок в Киеве завершился яркой ничьей 3:3. «Чёрно-синие» прошли дальше, и теперь динамовцам впору задуматься о реванше.

Эксперты считают шансы «Динамо» и «Брюгге» в этой паре приблизительно равными, отдавая всё же небольшой перевес чемпиону Бельгии. Впрочем, опытный Мирча Луческу наверняка сможет построить стратегию, которая поможет его команде шагнуть в следующий этап. Главное – нейтрализовать сильные стороны «Брюгге» в атаке и не повторить ошибок «Зенита».