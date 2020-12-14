Берг – о жеребьевке: «У нас хорошие шансы пройти дальше»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Российский клуб поборется за выход в следующую стадию с загребским «Динамо».

«Нам предстоят две сложные и интересные игры. Но, думаю, у нас хорошие шансы победить и пройти дальше», - цитирует Берга sport24.

Первый матч пройдёт в России, он запланирован на 18 февраля, ответная же встреча состоится 25 марта в Хорватии.

34-летний швед сыграл 22 матча за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал три голевые передачи. Контракт Берга с российским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.