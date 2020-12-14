​«Жёлтые дьяволы» не должны помешать лучшей команде СНГ: «Шахтёр» обязан пройти «Маккаби»

В понедельник прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Одну из пар сформировали донецкий «Шахтёр» и «Маккаби» из Тель-Авива. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы украинской команды пробиться в следующую стадию второго по престижности клубного турнира континента.

Диву даёшься, как «Шахтёру» удаётся сохранять высокий уровень. Вроде бы и выступает команда не в родном городе, и уровень украинского футбола упал, и финансовое положение стало хуже, но именно «горняки» остаются лучшей командой на территории постсоветских стран. Во многом это определяет селекция – донецкий клуб то и дело находит талантливых бразильцев, а те, в свою очередь, охотно едут в стан «горняков», глядя на примеры Фернандиньо, Виллиана и других игроков, для которых «Шахтёр» стал трамплином в топ-клубы Европы.

В этом сезоне в группе Лиги чемпионов «Шахтёр» дважды с треском проиграл гладбахской «Боруссии» - 0:6 и 0:4 – но при этом украинцы дважды обыграли «Реал» и дважды сыграли по нулям с «Интером». С восемью очками команда Луиша Каштру заняла третье место и получила билет в Лигу Европы. При жеребьёвке 1/16 финала «горняки» оказались в числе сеяных, будучи третьей лучшей командой среди третьих мест Лиги чемпионов по очкам и мячам.

Попадание в число сеяных оградило «Шахтёр» от соперников вроде «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Милана», но не обеспечивало лёгкого жребия. В списке несеяных были достаточно серьёзные коллективы вроде «Реала Сосьедад», «Ред Булл Зальцбурга», «Бенфики», «Лилля» и «Гранады». И всё же команде Луиша Каштру достался «Маккаби» из Тель-Авива.

В особенном представлении «Маккаби» не нуждается – это самая титулованная команда Израиля, чемпион двух последних лет. Звёзд в составе «жёлтых дьяволов», понятное дело, нет. Самым дорогим футболистом команды по оценкам transfermarkt является Йонатан Коэн – 2,4 миллиона евро. В общем состав «Маккаби» на сегодняшний день оценивается в 18,85 миллиона евро. Среди 32 участников плей-офф Лиги Европы более дешёвый состав имеют только два клуба – «Вольфсбергер» и «Мольде».

На групповом этапе Лиги Европы «Маккаби» достаточно уверенно занял второе место. Израильтяне в шести матчах набрали 11 очков, проиграв только один матч – в гостях у «Вильярреала». Кстати, европейский сезон команда из Тель-Авива начинала в Лиге чемпионов. «Маккаби» прошёл «Ригу» (2:0), «Судуву» (3:0) и брестское «Динамо» (1:0), но в раунде плей-офф уступил «Ред Булл Зальцбургу» (1:2, 1:3).

«Шахтёр» в Лиге Европы ставит перед собой максимальную задачу – выиграть турнир. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин. Он же заявил, что если не проходить «Маккаби», то нет смысла ставить такие цели. «Шахтёр», конечно же, является безоговорочным фаворитом в этой дуэли. Украинцы значительно превосходят израильтян в классе и наверняка окажутся победителями. «Маккаби» постарается навязать борьбу, воспользовавшись игровым ритмом, ведь в Израиле зимнего межсезонья не будет. Однако если «жёлтые дьяволы» пройдут «Шахтёр», это будет огромная сенсация.