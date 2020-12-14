Главный тренер загребского «Динамо» Мамич: «Краснодар» играет лучше ЦСКА»

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Хорватскому клубу предстоит сразиться с «Краснодаром» за выход в следующий раунд.

«Я говорил игрокам в раздевалке, что нам выпадет «Краснодар». Неплохой жребий для нас, ждём матчей. Они заняли третье место в группе в Лиге чемпионов, нужно отнестись к ним с уважением. «Динамо» должно играть лучше, чем в группе, чтобы пройти дальше. В чемпионате России ЦСКА располагается выше «Краснодара», но я считаю, что краснодарцы играют лучше. Они могут быть опаснее», - цитирует Мамича Jutarnji List.