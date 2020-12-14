Главный тренер загребского «Динамо» Мамич: «Краснодар» играет лучше ЦСКА»

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14 Декабря 2020, 17:45,
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Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
Хорватскому клубу предстоит сразиться с «Краснодаром» за выход в следующий раунд.
«Я говорил игрокам в раздевалке, что нам выпадет «Краснодар». Неплохой жребий для нас, ждём матчей. Они заняли третье место в группе в Лиге чемпионов, нужно отнестись к ним с уважением. «Динамо» должно играть лучше, чем в группе, чтобы пройти дальше. В чемпионате России ЦСКА располагается выше «Краснодара», но я считаю, что краснодарцы играют лучше. Они могут быть опаснее», - цитирует Мамича Jutarnji List.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Краснодар, Зоран Мамич