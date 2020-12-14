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Брага: «Не надо кричать «ура» про жеребьёвку «Краснодара»

14 Декабря 2020, 17:25,

Global Look Press

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы для «Краснодара». «Быки» сыграют на этой стадии плей-офф в феврале против загребского «Динамо».

- Во-первых, приятно иметь представителя России на такой стадии еврокубков, в прошлом году в весну никто не прошёл. Что касается самой жеребьёвки, то если смотреть на остальных возможных соперников, она получилась, может, самая удобная. «Краснодар» не будет бояться соперника, «Динамо» – тоже. По-моему, это равное противостояние. «Краснодар» способен пройти в 1/8 финала, но российские клубы показали, что могут проиграть любому противнику, поэтому не надо кричать «ура».

В первом матче на своём поле «Краснодару» важно не пропустить или пропустить очень мало. Не стоит говорить, что ответный матч на выезде – это обязательно плохо. Если ты забьёшь в гостях в дополнительное время, тот гол будет цениться за два, и у соперника останется мало времени. Летом прошлого года «Краснодар» проиграл дома «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, но затем выиграл на выезде и прошёл дальше. Я думаю, сейчас «Краснодар» уже опытная команда для таких матчей навылет. У него очень хорошая атака, что подтвердили последние матчи РПЛ, но «Динамо» сильно в обороне – оно пропустило на групповой стадии только один гол. Возможно, составы команд ещё изменятся в зимнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Краснодар, Лига Европы, Динамо Загреб, Микаэль Брага
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Комментарии (1)
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ARTUR
14 Декабря 2020, 17:29

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