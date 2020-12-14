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Мусаев – об итогах жеребьёвки: «Нас ждёт сложное и интересное противостояние»

14 Декабря 2020, 17:15,

Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы. Российский клуб встретится с загребским «Динамо».

«В последние годы «Динамо» ярко выступает не только в чемпионате Хорватии, но и в еврокубках. Уверен, что в 1/16 финала нас ждет сложное и интересное противостояние», - цитирует Мусаева пресс-служба клуба.

Первый матч между «Краснодаром» и загребским «Динамо» состоится 18 февраля 2021 года в России.

В российской Премьер-лиге краснодарцы после восемнадцати туров занимают лишь восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Динамо Загреб, Мурад Мусаев
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