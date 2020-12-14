Щербаченко: «Загребское «Динамо» не гранд и по зубам «Краснодару»

Бывший наставник «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал жеребьёвку 1/16 финала Лиги Европы для «Краснодара», который встретится на этой стадии в феврале с хорватским «Динамо» из Загреба.

- Скоро начнётся зимний трансферный период, и составы обеих команд могут измениться. По матчам с ЦСКА мы увидели, что «Динамо» Загреб – добротный соперник с достаточно мощными игроками, неплохо подготовленный физически. Но они не относятся к грандам европейского футбола, а считаются клубом, воспитывающим игроков для более серьёзных чемпионатов, поэтому «Динамо» Загреб по зубам «Краснодару».

Является ли минусом, что первый матч пройдёт дома? Если «Краснодар» не достигнет в нём солидного преимущества, то да. А если хорошо подготовится к первому матчу и покажет хороший результат, тогда можно будет играть в Загребе уже по счёту.

Будет ли у «Краснодара» в феврале недостаток игровой практики? Если он проведёт сбор в Испании, то не должен испытать недостаток хороших спаррингов. Надеюсь, тренерскому штабу и клубным специалистам хватит опыта прошлых подготовок к весенней части еврокубков.